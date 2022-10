Roma-Napoli | Karsdorp testa a testa con Irrati | l’arbitro gli dà un pestone VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 ottobre 2022)finisce in modo decisamente teso, con un brutto parapiglia in campo allo scadere del tempo regolamentare del gioco e con un faccia a faccia tra il direttore di gara,, e il giocatore della, Rick. Il difensore giallorosso si è avvicinato alcon la borsa del ghiaccio sul ginocchio, forse per chiedere spiegazioni su alcune delle decisioni prese in campo. In quel momentostava mostrando un cartellino rosso a qualcuno della panchina della, forse il preparatore atletico, come raccontato da Mourinho in conferenza stampa. Fatto sta chesi sono ritrovati faccia a faccia, vicinissimi, quasi fronte contro fronte. In quel momentoavrebbe ...