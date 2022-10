Musetti | ' Ora testa a Basilea' Berrettini | ' Il piede fa male | vedremo'

(Di domenica 23 ottobre 2022) 'Festeggerò poco, domani partirò per, celebrerò al meglio ma penso già al torneo successivo'.è felice di aver vinto ma rimane con i piedi per terra, e guarda al futuro: 'Il meglio ...

Sul finale di stagione: 'Adesso c'è Basilea e poi Parigi Bercy - dice- . Cercherò di dare tutto quello che ho, utilizzando questo metodo e questa disciplina che sto seguendo, con la voglia ...Si tratta perdella quarta stagione più prolifica in termini di finali raggiunte (otto) da giocatori azzurri, nonché della terza in relazione agli ultimi atti vinti (appunto sei; ne manca uno per raggiungere il ...Napoli, 23 ott. (Adnkronos) - Lorenzo Musetti vince il torneo Atp Napoli 2022 battendo, nella finale tutta italiana, Matteo Berrettini non al meglio per i problemi al piede, in due set con ...Lorenzo Musetti vince il titolo nell'ATP 250 di Napoli e dedica il trofeo al suo storico coach Simone Tartarini: le sue parole durante la cerimonia di premiazione ...