Lo sguardo di Bruxelles e di Berlino su di noi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Povera Italia, povera Europa! Il titolo di Der Spiegel su quella che definisce una catastrofe non è certo il preludio di rapporti distesi tra Roma e, tanto più che la vittoria largamente annunciata di Giorgia Meloni è stata preceduta da un avvertimento non troppo velato in sede europea dalla tedesca Ursula von der Leyen (evidentemente influenzata anche dall’opinione pubblica nazionale) ed è stata salutata dall’esultanza baldanzosa di tutti i leader sovranisti e di estrema destra europea, dalla Francia di Marine Le Pen all’Ungheria di Victor Orban e, naturalmente, dall’estrema destra tedesca. “Esultiamo con l’Italia!”, ha dichiarato la deputata dell’Afd al Bundestag Beatrix von Storch su Twitter. Riferendosi alle recenti elezioni in Svezia dove la destra ha avuto successo, ha scritto: “La Svezia al nord, l’Italia al sud: i governi di sinistra sono cose di ...