LIVE Superbike | GP Argentina 2022 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Questo l’ordine di arrivo della superpole race di oggi: 1 1 RAZGATLIOGLU Yamaha LEAD LEAD 1’38.037 1’37.303 2 19 BAUTISTA Ducati 0.613 +0.613 1’38.761 1’37.408 3 65 REA Kawasaki 0.856 +0.243 1’38.138 1’37.2774 21 RINALDI Ducati 4.357 +3.501 1’38.500 1’37.646 5 22 LOWES Kawasaki 5.062 +0.705 1’38.255 1’37.441 6 7 LECUONA Honda 5.418 +0.356 1’39.051 1’37.8677 47 BASSANI Ducati 8.714 +3.296 1’38.821 1’38.213 8 97 VIERGE Honda 10.676 +1.962 1’39.267 1’38.092 9 76 BAZ BMW 10.752 +0.076 1’39.178 1’38.11710 55 LOCATELLI Yamaha 10.907 +0.155 1’38.594 1’38.312 11 60 VAN DER MARK BMW 12.459 +1.552 1’38.635 1’38.258 12 12 FORES Ducati 14.827 +2.368 1’39.139 1’38.617 13 31 GERLOFF Yamaha 15.417 +0.590 1’38.296 1’38.257 14 45 REDDING BMW 17.709 +2.292 1’38.934 1’38.757 15 5 OETTL Ducati 19.308 +1.599 1’40.334 ...

I risultati della Superpole di ieri: 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.216 6 159,990 311,2 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX - 10RR 1'...20.43 L'errore di Razgatlioglu è grave, Bautista prende dei punti molto importanti forse fondamentali per la classifica generale. 20.41 Razgatlioglu conquista un solo punto, Bautista domina gara - 1, ...Bautista quarto Questi i primi sei della FP1 Qualche sorpresa nella classifica delle FP1, primo turno di prove libere del round Argentina che si correrà in questo weekend, 10ª prova del…