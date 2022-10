LIVE Superbike | GP Argentina 2022 in DIRETTA | superpole race e gara-2 in tempo reale

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale del Gran Premiodi, Bautista cerca l’allungo definitivo. Bautista dopo la vittoria di-1 porta ad 80 i punti di vantaggio su Razgatlioglu, il pilota spagnolo della Ducati è stato assoluto dominatore della primaanche grazie alla caduta del pilota Yamaha. Rea si è accontentato del secondo posto dopo una battaglia con uno straordinario Bassani terzo finale. Ottima primaanche di Rinaldi quinto e Locatelli ottavo. Appuntamento alle 17 per lae alle 20 per-2. I risultati delladi ieri: 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata ...

20.43 L'errore di Razgatlioglu è grave, Bautista prende dei punti molto importanti forse fondamentali per la classifica generale. 20.41 Razgatlioglu conquista un solo punto, Bautista domina gara - 1, ...La nostra Diretta si concentrerà proprio su questi ultimi due appuntamenti menzionati, determinanti per stabilire la griglia di partenza di gara - 1 e della superpole race di domani, mentre nel caso ...Diretta Sbk, Superbike streaming video tv di gara-1 per il GP Argentina 2022 oggi sabato 22 ottobre sulla pista di San Juan Villicum.-17 Ecco i primi cinque al momento:. Bassani Rea Bautista Lecuona Rinaldi. -17 Si accende Bautista, giro veloce con 1’37.546. -18 Bautista supera Lecuona per il terzo posto. -6 Bautista aumenta ancora ...