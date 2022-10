LIVE Musetti-Berrettini 7-6 3-2 | Finale ATP Napoli 2022 in DIRETTA | il toscano è avanti di un set e un break

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game! Spara fuori la risposta il n.24 al mondo. 40-15 Esce di pochi centimetri la risposta delsul serve & volley di Matteo. 30-15 CONTROPIEDE STUPENDO CON IL DRITTO DI! Questa volta il n.16 comanda tutto lo scambio e trova un vincente devastante. 15-15non riesce a rispondere all’ottima prima di Matteo. 0-15 Brutto errore dicon il dritto in avanzamento in uscita dal servizio. 3-1 Game! Allunga di nuovo ilaccelerando ancora! 40-15 Dritto pesantissimo esploso dalla racchetta di Lorenzo. 30-15 E’ sempre il classe 2002 di Carrara a comandare lo scambio, non riesce l’ennesimo recupero al romano. 15-15 Servizio, due dritti ...

...nella Pepperstone ATPRace to Turin. Quella di Napoli sarà la sua prima finale in assoluto sul cemento e la quarta della stagione dopo Stoccarda e Queen's (dove ha vinto) e Gstaad., ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Berrettini escenderanno in campo oggi (domenica 23 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata ...Tutto è bene quel che finisce bene. E allora oggi alle 15 nell'arena del Lungomare di Napoli andrà in scena l'ultimo atto ...Diretta Musetti Berrettini streaming video tv oggi domenica 23 ottobre, orario e risultato live della finale derby del torneo Atp Napoli 2022.