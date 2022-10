In Guinea-Conakry resta al potere la giunta militare | elezioni solo nel 2025

Agenzia Nova

, 22. La giunta al potere in Repubblica diha accettato di cedere il governo del Paese ai civili entro due anni. Lo ha annunciato la Comunità economica degli Stati dell'Africa ...Saliou, 24 anni - Museo Etnografico "C'era una volta" di Alessandria Saliou viene dallaed è arrivato in Italia cinque anni fa. Sta facendo volontariato al Museo Etnografico "C'era una ... Guinea-Conakry: la Cedeao dispone sanzioni “graduali” per la giunta militare Conakry: The government led by Guinea s coup leader reached an agreement late on Friday with West African regional mediators on a schedule for ...The objective of the training is to enhance, strengthen and harmonize the efforts of IMO Member States in developing their marine casualty investigation capabilities ...