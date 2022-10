Il picchetto d’onore | il “rito” della campanella con Draghi e il primo Consiglio dei ministri | l’insediamento di Meloni a Palazzo Chigi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il, questa mattina, con la relativa emozione (“è una cosa emotivamente impattante”, dice a Mario), poi il “col presidente deluscente. Infine, nelpomeriggio, ildei: “Dobbiamo essere uniti per affrontare le emergenze che il Paese ha davanti”, ha detto Giorgiaai suoi. Nel video, la sua giornata per immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ovvero un completo giacca e pantalone scuro, camicia bianca e décolleté nere, che hanno sostituito quelle nere maschili, modello Derby, dell'arrivo a Palazzo Chigi e del. Un cambio ..."Come stai", le ha chiesto, come a volerla rincuorare per l'emozione che lei stessa ha ammesso: ilè stata "una cosa un po impattante emotivamente", ha confidato la leader di Fdi, ...