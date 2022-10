I temi per il dopo-Putin Nucleare | rapporti con l’Occidente | separatismi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nelle scorse settimane Formiche.net ha analizzato quali fattori potrebbero spingere a una rimozione (più o meno forzata) del Presidente della Federazione Russa Vladimirdal potere, e successivamente quali individui giocherebbero un ruolo nella transizione. Oggi ci concentriamo su alcuni tra i principaligeopolitici, quelli che sarebbero più rilevanti in seguito a un cambio di leadership: l’enorme arsenalerusso; ipresenti all’interno della Federazione; icon. Bisogna fare una premessa. In questo articolo si considera un solo scenario di transizione del potere, nel quale Vladimirè stato rimosso con la forza tramite un’operazione di palazzo. Si dà quindi per scontato che, a seguito della rimozione, il Cremlino ...

OvadaOnline

... oggi ci chiediamo i piatti da mangiare a casa da soli: uno deipiù in voga del momento. Molte persone sono alla ricerca di ricette velociuna persona ma anche di sapere cosa mangiare a cena ...Diretta/ Partizan Virtus Bologna (risultato finale 90 - 62): primo successoi serbi La ... ma intanto possiamo già fare qualche rapida considerazione suiprincipali che possono emergere dalla ... Premio Bovone: tre temi per l'edizione 2023 Mentre la sinistra ironizza, gli addetti ai lavori plaudono alla nuova denominazione del ministero dell'Agricoltura: "Dove muore l'agricoltura locale, basta un evento esterno per affamare un intero Pa ..."Non è l'arena", in onda su La7 a partire dalle 21.15, parlerà della nascita del nuovo governo, guidato dalle premier Giorgia Meloni. Per il faccia a faccia settimanale, Massimo Giletti discute con Ga ...