Dove vedere Roma Napoli in tv e streaming | DAZN o SKY?

(Di domenica 23 ottobre 2022)– L’undicesima giornata di Serie A si prepara ad accogliere un match dalle alte aspettative: questa sera allo Stadio Olimpico discenderanno in campo i giallorossi di Josè Mourinho contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Lo storico derby del Sole si inserisce in una fase calda del campionato. Ilè reduce da una lunghissima striscia di risultati positivi tra Serie A e Champions League e allo stesso modo lavanta un periodo di ripresa dopo aver vinto con Inter, Lecce e Sampdoria. Primo posto contro quarto posto: una gara che può senza dubbio mescolare le carte in tavola di questo campionato e movimentare la classifica di inizio stagione.: i precedenti del derby del Sole A ...

