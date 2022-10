Bologna - Lecce 2 - 0 | Thiago Motta riparte con Arnautovic e Ferguson

(Di domenica 23 ottobre 2022)- Dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia,ottiene anche la prima vittoria in campionato con il, che batte per 2 - 0 ilnell'undicesima giornata di ...

JUVENTUS - EMPOLI 4 - 0 (venerdì) SALERNITANA - SPEZIA 1 - 0 (sabato) MILAN - MONZA 4 - 1 (sabato) FIORENTINA - INTER 3 - 4 (sabato) UDINESE - TORINO 1 - 2 (ore 12.30)2 - 0 (ore 15) ...Serie A,2 - 0: marcatori, classifica e highlightsVa quindi allo scontro salvezza con la squadra di Thiago Motta che, dopo la buona prova di Napoli, conferma i progressi ...Gara fuori dalle mura amiche per i giallorossi contro il Bologna di Thiago Motta. Gli emiliani si mettono in campo col 4-2-3-1 e sullo scacchiere Skorupski; ...Bologna - Lecce highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. Prima vittoria in campionato per il Bologna di Thiago Motta ...