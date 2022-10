Torino | Juric cerca punti contro l' amico Sottil

GianlucaDiMarzio.com

Amici contro, Ivansfida Andrea Sottil. "Abbiamo un bel rapporto, eravamo compagni di camera a Coverciano" l'aneddoto raccontato dal tecnico delalla vigilia del faccia a faccia con il collega, fissato per ...L'11esimo turno di serie A vedrà opposte Udinese, lunch match della domenica. L'allenatorepunta tanto su Pellegri , sbloccatosi in Coppa Italia nel match con il Cittadella: "Pietro giocherà dal primo minuto, mi auguro possa fare una ... Torino, Juric: "In estate abbiamo perso pezzi importanti, è normale qualche difficoltà" Amici contro, Ivan Juric sfida Andrea Sottil. "Abbiamo un bel rapporto, eravamo compagni di camera a Coverciano" l'aneddoto raccontato dal tecnico del Torino alla vigilia del faccia a faccia con il co ...Il tecnico: "Affrontiamo una squadra particolarmente in forma. Noi dobbiamo metterci quel qualcosa in più, ma contro il Cittadella ho avuto segnali incoraggianti" ...