Slow Food | «La sovranità alimentare è un diritto che riguarda tutti gli individui | quanto mai attuale oggi»

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA – «Lanon è sinonimo di autarchia: è ildei popoli a determinare le proprie politiche alimentari senza costrizioni esterne legate a interessi privati e specifici. È un concetto ampio e complesso che sancisce l’importanza della connessione tra territori, comunità e cibo, e pone la questione dell’uso delle risorse in un’ottica di bene comune, in antitesi a un utilizzo scellerato per il profitto di alcuni». Lo dichiara Barbara Nappini, presidente diItalia. Nel 2008, l’International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD) – panel intergovernativo con il patrocinio delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale – ha definito lacome “ildei popoli e ...