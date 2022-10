Resta intrappolato nell' incendio della sua casa | morto un uomo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Le fiamme non gli hanno lasciato scampo. Una serata di ieri, 21 ottobre,suaa Firenze. Il rogo è divampato al quarto piano di un condominio in via Arrigo Boito. Quando i vigili del fuoco...

Napolitan.it

...VIDEO Bambino salva un gatto (YouTube IlmFeed) Il micio era rimasto inesorabilmente... Potrebbe interessarti anche >>> Un adorabile gattino scopre qualcosa esconvolto VIDEO L'...Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 ottobre, lungo la Strada Statale 87, all'uscita di Campobasso, precisamente in territorio di Ripalimosani. Due auto sono rimaste coinvolte nello ... Ponticelli: bambino disabile si ferisce ad una mano e resta "intrappolato" in casa, salvato dai poliziotti Stava scavalcando una recinzione per entrare in un campetto da calcio quando ha perso l’equilibrio e si è infilzato con la ringhiera ...Sembra che lui e gli amici stessero superando quel cancello per una partita a calcio insieme. Ma in un attimo, probabilmente dopo aver perso l'equilibrio, lui sarebbe caduto restando "intrappolato". G ...