Rampage 21 10 2022 Homecoming

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo nel Daily’s Place di Jacksonville, la casa della AEW e per l’occasione sono stati annunciati ben tre match titolati. Gli Acclaimed difenderanno i titoli di coppia contro i Varsity Athletes, Hook se la vedrà con Ari Daivari nel match con in palio il titolo FTW e nel main event assisteremo alla prima difesa dell’All-Atlantic Championship da parte di Orange Cassidy contro Number 10 e Rush. L’opener della serata sarà il match con in palio i titoli di coppia, in caso di vittoria gli Acclaimed potranno utilizzare nuovamente il marchio ‘Scissor Me’. Prima dell’incontro Max Caster si è esibito con il suo rap freestyle di rito in cui ha mandato una frecciatina alla WWE per la vittoria della AEW nella sfida degli ascolti avvenuta martedì notte ...