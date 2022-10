Pensione a 61 anni con Quota 100 flessibile | ecco come funziona la nuova ipotesi a cui lavora il governo

La parte più numerosa si concentra infatti tra 61 e 62, quasi la metà dell'intera platea. L'... Quasi mezzo milione di lavoratori potrebbe quindi accingersi alla. Un numero permesso ......a quando negli'90 ha conquistato notorietà per le indagini sulle tangenti delle Coop rosse : è in quel periodo che polemizza coi colleghi di Milano che si occupano di Mani Pulite . In...Come cambiano le pensioni con il nuovo governo Tra i primi nodi del nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni ci sarà la questione delle pensioni anche se sulla questione le ...Come cambiano le pensioni con il nuovo governo Tra i primi nodi del nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni ci sarà la questione delle pensioni anche se sulla questione le ...