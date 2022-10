Montpellier HSC vs Lione pronostico e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 ottobre 2022) Due squadre di Ligue 1 che hanno subito recenti cambiamenti di gestione cercheranno di ottenere la prima vittoria delle rispettive nuove ere sabato 22 ottobre, quando ilHSC affronterà ilallo Stade de la Mosson. Il periodo di Olivier Dall’Oglio alla guida della Paillade si è concluso con una sconfitta per 1-0 contro il Lens, mentre il periodo di Laurent Blanc alè iniziato con una sconfitta per 3-2 contro il Rennes. Il calcio di inizio diHSC vsè previsto alle 17 Anteprima della partitaHSC vs: a che punto sono le due squadreHSC Nonostante la sua reputazione di giocatore d’attacco entusiasmante al Brest, Olivier Dall’Oglio – che si è scambiato il posto con il collega ...