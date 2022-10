Le voci dei ministri | Nordio | “Riforma Cartabia nella giusta direzione” Calderone | “Ascolterò le parti sociali” Roccella | “Aborto? Non è cosa mia”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Al termine del giuramento sono pochi iche si fermano a parlare con i cronisti fuori dal Palazzo del Quirinale. Guido Crosetto, ministro della Difesa, si lancia in una dichiarazione senza domande. Il neo Guardasigilli, Carlo, assicura sulla separazione delle carriere dei magistrati: “È nel nostro programma di governo”., come Marina, evita di rispondere se modificheranno o aboliranno leggi quali Spazzacorotti e reddito di cittadinanza. Eugeniaafferma che il suo ministero denominato ‘Famiglia, Natalità e Pari Oppurtunità’ non avrà competenza su eventuali nuove regolamentazioni dell’dice alla comunità Lgbt? “Lasciamo stare. Parleremo con i fatti” è la sua risposta. Nello Musumeci, ministro del Mare e per il Sud, che ...

Il Fatto Quotidiano

Di fondamentale importanza in particolare quella contro il Viktoria Plzen, che permetterebbe al presidente di arrivare all'assembleasoci - in cui affronterà lesul futuro della società - ...Tali comportamenti disattendono il principio regolatorerapporti interpersonali posto come ... Gli studenti, che già avevano sentitoin merito all'accaduto, hanno visto arrivare a scuola alcuni ... Le voci dei ministri, Nordio: “Riforma Cartabia nella giusta direzione” Numerose le voci dei soci che si alternano nel rappresentare le attività e narrare l’anima solidale che caratterizza il quartiere e la ...La fallimentare esperienza della premier britannica Liz Truss, licenziata dai mercati per aver tentato una manovra fiscale spericolata, è l'esempio da non ...