Formazioni ufficiali Milan Monza | le scelte di Pioli e Palladino

La Salernitana batte (1 - 0) lo Spezia grazie a un super gol di Mazzocchi. Domenica i big match Atalanta - Lazio e Roma - ...Commenta per primo Di seguito ledella partita tra Milan e Monza. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. Monza (4 - 2 - 3 - 1): Di ...Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di S ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Inter del 22 ottobre 2022, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 ...