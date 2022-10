DIRETTA F1 | GP Stati Uniti 2022 LIVE | cominciano ad Austin le FP2!

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.03 Ricordiamo che la sessione è stata prolungata (90 minuti in programma rispetto ai soliti 60) per permettere ai piloti di testare i prototipi delle gomme Pirelli per la stagione 2023. 00.00le23.58 Ci siamo, sta per cominciare la seconda sessione di prove libere adper il GP degli USA. 23.55 Fernando Alonso e Lance Stroll (soprattutto) sonosorprendenti nella prima sessione di prove libere, rispettivamente sesto e quarto. Proveranno a ripetersi anche nelle FP2. 23.51 Ricordiamo, intanto, che Sergio Perez verrà retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza per aver montato un nuovo motore a combustione interna sulla sua Red Bull. 23.47 Sin dalle FP1 i piloti hanno spinto al massimo, non solo nei tentativi ...

Archiviato definitivamente a Suzuka il discorso legato all'assegnazione del titolo piloti in favore di Max Verstappen, il circus si trasferisce nel continente americano per un terzetto di gare in ...Il Toro e il Tucu sonotitolari sia nel derby perso contro il Milan (3 - 2) il 3 settembre ...da 7 - 8 milioni lordi per la gara casalinga all'inizio della fase ad eliminazione. Questo ...F1, il GP degli Stati Uniti 2022 in tv e streaming: dove vederlo Al COTA di Austin, in Texas, si corre il 19esimo appuntamento del mondiale di Formula Uno: come seguire il weekend americano, programma ...La Formula 1 , a due settimane dalla gara di Suzuka, si sposta ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti , diciannovesimo appuntamento della stagione . La corsa al titolo si è chiusa in Giappone ...