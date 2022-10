Costacurta | “Berlusconi-Galliani? I tifosi dimostreranno la loro gratitudine”

Il ritorno di Galliani e (forse) dia San Siro, ma da avversari. La Repubblica intervista Alessandro, che in Brianza ha giocato per un anno da giovane e poi per tutto il resto ...... ha raccontato nell'avvicinamento della partita più sentimentale della sua vita: porterà a San Siro un buco nello stomaco, emozioni frastornanti e forse anche Silvio, che soltanto oggi ...Billy Costacurta è intervenuto sulle colonne della Repubblica per un'intervista sulla reunion di oggi tra Milan e il Monza di Berlusconi e Galliani. L'ex difensore ...Per Alessandro Costacurta la partita di questo pomeriggio tra Milan e Monza non potrà essere una sfida come le altre. Sono infatti le uniche ...