Che fine fa la pizzeria che inventò la Margherita | disgusto a Napoli

(Di sabato 22 ottobre 2022) L'AnticaBrandi di, locale storico nel cuore del capoluogo campano - dove, secondo la tradizione, fu inventata nel 1889 la pizza, in omaggio alla regina di Savoia - è stata chiusa da Nas e Asl per "scarsa igiene". La decisione da parte delle autorità giunge in seguito di una ispezione effettuata ad agosto nella quale sono state riscontrate delle carenze igienico-sanitarie e per cui state imposte delle prescrizioni. Ma ad oggi il locale sarebbe stato trovato ancora inadempiente. Da qui la chiusura, annunciata nella giornata di mercoledì 20 ottobre. La stessaha comunicato ai propri clienti il fermo - di 48 ore - con uno stringato avviso multilingue sui social "per manutenzione straordinaria". I clienti più affezionati hanno espresso solidarietà al personale e al titolare, ...