Tesla - Musk | La prossima piattaforma dimezzerà i costi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Laè al lavoro sulla sua terza, destinata a diventare la base dell'ipotizzata Model 2. Della nuova architettura ha parlato l'amministratore delegato Elondurante la conference call sui risultati trimestrali, rivelando alcuni dettagli inediti. In sostanza, sarà un'evoluzione delle attuali architettura (con la prima sono state lanciate le Model S e X e con la seconda le Model 3 e Y) e sfrutterà i risultati del lavoro finora effettuato per lo sviluppo del Cybertruck e della motrice Semi: "Prenderemo tutto ciò che abbiamo imparato da S, X, 3, Y, Cybertruck e Semi e lo trasferiremo sulla nuova", ha detto l'ad.ha comunque garantito che la base "sarà più piccola" e consentirà risparmi non dissimili a quelli raggiunti nel passaggio tra la prima e la seconda ...

...dopo che l'imprenditore statunitense Elonsta pianificando di tagliare drasticamente la forza lavoro del social network nei prossimi mesi. Secondo il Washington Post, il proprietario di...... l avvocato capo di Twitter , ai dipendenti in cui "comunicava loro che l azienda non ha ricevuto conferma dadei suoi piani". Il capo di SpaceX e, abituato a provocazioni, polemiche e ...Parlare di Bitcoin Tesla significa parlare di quanti BTC la società ha deciso di mantenere in portafoglio nel terzo trimestre del 2022 ...Una grande ondata di licenziamenti sta per abbattersi sui dipendenti di Twitter, e questo succederà indipendentemente dal futuro prossimo della società: sia che rimanga la gestione attuale, sia che l’ ...