Quando si possono accendere i riscaldamenti a Roma? Le date di accensione dei termosifoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il caldo record di questi giorni e fino a fino ottobre a causa dell’anticiclone “Scipione” è sicuramente strano, ma rappresenta comunque un’agevolazione per fronteggiare la crisi energetica che non sta facendo avvertire la mancanza dei. Con la mancanza di fornitura del gas dalla Russia il governo italiano si era “attrezzato” per disporre un’deicon tempi e a una temperatura ridotta. Complice il grande caldo di questi giorni, le misure adottate, almeno per il momento non stanno creando grandi problemi. Le regole per l’deiDi fatto, però, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolati ha disposto un ritardo di 8 giorni sulla data die un’anticipazione di 7 per lo spegnimento, un’ora in meno di ...