Napoli | Olivera | «Voglio crescere ancora Roma? Mi aspetto questo»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha parlato in vista del suo futuro personale e di quello della formazione azzurra Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss. LE PAROLE – «Sono molto contento per come sta andando, voglio sempre imparare e migliorare per aiutare la mia squadra. Contro la Roma? Sarà una partita difficile, mi aspetto una gara fisica con tanti duelli uno contro uno. Noi vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco che è fantastico».

