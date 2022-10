Musica | Tim | realtà aumentata e 5G con show Gazzè a Pompei

, in collaborazione con Qualcomm, mette a disposizione del pubblico avanzate tecniche di ... Il risultato di questo mix tra, luci e immagini speciali, nell'atmosfera magica dell'Anfiteatro, ......musicali elettronici che possono essere suonati intuitivamente e che esplora il potere della...della Scienza e della Tecnologia di Milano ha presentato il progetto 'Cave of Sounds' diMurray ...Pompei (Na) , 21 ott. (askanews) - Il Parco Archeologico di Pompei e TIM insieme per uno show unico: Max Gazzè si esibisce in un ...Cave of Sounds di Tim Murray-Browne & Music Hackspace Ensemble, una nuova installazione artistica interattiva che esplora il potere della musica ...