Meteo in Lombardia | piogge e giù le temperature nel weekend slitta l’accensione dei riscaldamenti

iLMeteo.it

Al pomeriggio piogge in estensione su Piemonte e, per lo più invariate altrove. In serata e in nottata atteso un aumento dell'instabilità con piogge sparse su tutto il settentrione ed anche ...Peggiora domani al nord Un peggioramento delle condizioniinteresserà il settentrione a ... Le aree colpite dal maltempo saranno soprattutto la Valle d'Aosta, l'alto Piemonte, l'altae ... Meteo Romano di Lombardia: oggi pioggia debole, Sabato 22 pioggia e schiarite Un fronte atlantico indebolisce l'anticiclone africano permettendo il ritorno di piogge e rovesci fino a sabato su parte del Centro-Nord. SITUAZIONE. L'anticiclone africano che ha dominato la scena ne ...La situazione meteo sulla penisola italiana rischia di essere stravolta in queste ore. Infatti le piogge sono pronte a tornare nel fine settimana.