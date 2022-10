LIVE Musetti-Galan 6-3 | 3-0 ATP Napoli 2022 in DIRETTA | l’azzurro si prende un altro break in questo secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-DANIEL (2° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Ci sono due pallepesantissime adesso per! 15-30trova un vincente su cuinon può nulla. 15-15 Un punto a testa in apertura del quinto game. 4-0 all’attacco,! Conferma anche ilinset irrobustendo il suo vantaggio. A-40 Vantaggio interno, per. Punto importantissimo. 40-40 Subito parità per un errore in risposta di. 40-A Pallaper, generata da un gratuito, in avanzamento di. 40-40 Scambio incredibile: ...