Kill me if you can | Alex Infascelli racconta l’incredibile storia dell’uomo che ha ispirato Rambo

ComingSoon.it

Una storia, che ha ispirato il personaggio di Rambo , che Alex Infascelli ha voluto raccontare nel documentariome ifcan , presentato come evento speciale alla Festa del Cinema di Roma , ...Me IfCan di Alex Infascelli Nella sezione Proiezioni Speciali (ore 21.30, Sala Sinopoli), si terràMe IfCan di Alex Infascelli che racconta la storia di Raffaele Minichiello, ... Kill me if you can, un dirottatore a lungo raggio: video intervista con Alex Infascelli e Raffaele Minichiello “I’m going to kill you! I will make you feel the rest of our pain & suffering,” the letter to Mr Thompson read. “There is nowhere or nobody who can keep you from me. I am going to kill you & those you ...The total maximum penalty under federal law for these offenses is 25 years of imprisonment, a term of supervised release following imprisonment, and a fine. On Wednesday, the United States Attorney’s ...