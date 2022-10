Intesa Sanpaolo presenta il Laboratorio Esg per le imprese Collaborazione con Luiss e Camera di Commercio di Roma

(Di venerdì 21 ottobre 2022)rafforza il proprio sostegno al territoriondo il “ESG - Environmental Social Governance”, che avra? sede ain Via del Corso 226, presso la Direzione Regionale Lazio e Abruzzo die sara? a servizio dellelaziali. L'obiettivo dele? migliorare il profilo di sostenibilita? delleavviando la transizione verso obiettivi di inclusione sociale e investimenti in progetti di economia sostenibile, digitale e circolare. Si tratta di un intervento che perrientra nel piano piu? ampio per dare supporto agli investimenti legati al PNRR. Tutto cio? con particolare attenzione ...

Italia Informa

Maggiori dettagli su QT potrebbero arrivare a dicembre, secondo Luca Mezzomo, economista di, nell'ambito di quella che definisce "un'ampia restrizione della politica monetaria ...Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+4,8%), Diasorin (+2,4%), Interpump (+2%),(+2,1%), Leonardo (+2%), Moncler (+2,2%), Stm (+2,3%) e Tenaris (+2,2%). Enel ... Intesa Sanpaolo e Invitalia a sostegno dei Comuni marchigiani colpiti dal sisma La società del gruppo Intesa Sanpaolo che controlla la Gsa punta sul progetto Udine. Oltre alla prima squadra investimento su giovani e Women ...Attesa per i risultati delle banche italiane, in primis per le Big di Piazza Affari UniCredit e Intesa SanPaolo, in un contesto di sostegno alla redditività da parte della Bce, di esposizione verso l ...