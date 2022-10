Il triste tramonto di Cristiano Ronaldo

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Al novantesimo minuto di Manchester United – Tottenham, la regia televisiva inglese stacca l’inquadratura dall’azione di gioco. Le telecamere puntano su, che sta prendendo la via degli spogliatoi prima del fischio finale. Cammina da solo e indossa ancora la pettorina arancione calata sulla maglia da allenamento a maniche lunghe. Pettorina che ha indossato nel corso del primo tempo, quando Erik ten Hag ha chiesto ai giocatori della panchina di riscaldarsi a turno. Il pubblico vicino al tunnel si sporge e tende le braccia per ricevere un “cinque”, ma, con passo marziale e a testa alta, non sembra vederli nemmeno. In quel momento il Manchester United conduceva la partita con il punteggio di 2-0. Ten Hag aveva effettuato tre sostituzioni: McTominay per Antony, Eriksen per Casemiro e Elanga per Sancho. Aveva ...