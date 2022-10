Cosa sta per accadere | servizi segreti | la velina che terrorizza Mattarella

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Giorgia Meloni e Sergiohanno la stessa fretta. Sono convinti che il nuovo governo debba insediarsi e prendere in mano il prima possibile i dossier economici, anche per dare risposte alle famiglie e agli imprenditori che non riescono a stare dietro alle bollette. Nei rapporti inviati daiinterni al governo e al parlamento si prevede un autunno di disordini: prima si interviene con provvedimenti ad hoc, meglio sarà. Ieri l'ultimo consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi ha prorogato i tagli delle accise e dell'Iva su gas e carburanti, ma è chiaro che servirà altro. In più, la presidente di Fdi è convinta che allungare i tempi serva solo a logorarla e a rendere più difficile il suo lavoro, visto che ogni giorno ne esce una nuova, con Silvio Berlusconi protagonista. TAPPE FORZATE Così, ...