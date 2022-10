Berlusconi al Quirinale con la Ronzulli e Tajani | «Daremo al Paese un governo forte e coeso»

...del Centrodestra a colloquio con il Presidente Mattarella nelle ultime consultazioni al, ... così come sul fronte Farnesina, il favorito resta Antonio Tajani anche se il " caso" ...... è entrata a piedi al palazzo delper le consultazioni con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. 2022 - 10 - 21 10:19:07e Tajani arrivano separati al Colle Prima di recarsi al ...Silvio Berlusconi è al Quirinale per le consultazioni. «La delegazione di Forza Italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo un contributo ...La presidente di Fratelli d'Itaiia guiderà la delegazione del centrodestra che questa mattina sarà al Quirinale per le consultazioni con il ...