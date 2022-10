Amici22 | un allievo a rischio squalifica

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In arrivo una bufera per uno degli allievi a causa della violazione del regolamento.? Nella scuola di Amici sembra possa scoppiare l’ennesima crisi, dal momento che uno degli allievi è protagonista, anche se indirettamente, della violazione del regolamento. La ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi potrebbe diventare teatro di una situazione spiacevole per uno degli allievi, gia protagonista nei giorni scorsi di una polemica. Si tratta del cantante Wax. Wax è stato protagonista nei giorni scorsi di un episodio spiacevole e che ha visto coinvolto anche il coach Rudy Zerbi. Credendo di non essere ascoltato, il giovaneavrebbe definito Zerbi con un termine poco lusinghiero, chiamandolo “falso, ba****do”. Arisa, cantante e coach di Wax lo avrebbe punito obbligandolo a un’intera giornata di ...

L'ha cantato: Il Diario degli errori davanti a Michele Bravi, autore del brano. A volerlo è ... Link: https://t.co/1oWd6CCo8X #AMICI NEWS (@amicii_news) October 12, 2022Nessunè stato eliminato e Ramon ha riavuto la maglia sospesa. Ecco gli altri spoiler: Gara ... Non samuel che alla domanda di Maria: "conosci Anbeta" lui risponde: "SNI" #AMICI NEWS (...