365 giorni con Maria | 21 ottobre | Uno spasimante rifiutato le lancia una fattura

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Una donna viene colpita da un maleficio che le impedisce di avere una vita normale. Non sa più cosa fare, fino a quando non accade qualcosa di incredibile. Sarà in seguito a ciò che ringrazierà per sempre la Madonna e deciderà di compiere, in suo onore, un prezioso gesto. Il maleficio su quella donna Una L'articolo 365con: 21Unoleunaproviene da La Luce di