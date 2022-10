VIDEO – Fabio Fognini festeggia la vittoria a Napoli e si tuffa in mare!

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Unaalladurante e dopo. Il 35enne di Arma di Taggia, a, ha superato il primo turno e sconfitto per 6-4 3-6 6-3 il francese Hugo Grenier, n.116 ATP, mai affrontato prima in carriera. Unaimportante per il ligure che, non così lontano dal chiudere la sua carriera, si vive i singoli match con esito positivo al meglio delle sue possibilità. Un’affermazione nel suo stile, tra alti e bassi, ammaliando a tratti con il suo tennis e commettendo errori evitabili. E così,si è concesso qualcosa di particolare perre il risultato: un bagno nel celebro Golfo del capoluogo partenopeo. Una giornata che, però, non è finita per lui dal momento che dovrebbe tornare in campo in chiusura di programma per il secondo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno ...