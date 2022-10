USA | la Russia sta utilizzando droni iraniani in Ucraina

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Gli USA hanno affermato di aver numerose prove che lastadi fabbricazione iraniana nel conflitto in. USA: lastaIl Dipartimento di Stato americano ha affermato che hanno raccolto numerose prove che lastadi fabbricazione iraniana nella guerra in. Il

... e progettate per essere le future protagoniste del mercato elettrico ined Europa, oltre che ... non verranno da Pechino i compratori degli impianti tedeschi i terra di...50 Droni alla: l'Ue approva nuove sanzioni contro l'Iran 11:09 Energia: Scholz, con price cap Ue rischia di avere meno gas 07:52 Analisti Gb e: russi verso ritiro da Kherson 06:06 Blackout ...I rottami dei droni 'made in Iran' usati dalla Russia contro obiettivi civili in Ucraina, gli Shahed-136 che le forze di Kiev hanno soprannominato i "tagliaerba" per il rumore che fanno quando si avvi ...Un aereo russo ha sparato vicino a un jet britannico, sul Mar Nero, il 29 settembre scorso: a rivelarlo il ministero della Difesa britannico. Secondo i russi si è trattato di un incidente legato a un ...