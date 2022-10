Tumore | Carolyn Smith | Ci sono punti interrogativi all' orizzonte

...grintosa che mai nella giuria di BallandoSmith, che in un'intervista rilasciata per il numero del settimanale Nuovo uscito in tutte le edicole oggi ha parlato, tra le altre cose, del...La giurata di Ballando con le StelleSmith è tornata a parlare della sua battaglia contro ile dei problemi di salute che esso le sta causando.Smith: i problemi al fegato La ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La giurata di Ballando con le stelle torna a parlare della sua malattia: "Devo fare degli accertamenti" La vediamo ogni sabato sera più grintosa che mai ...