ilGiornale.it

...di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature decisamente miti grazie all'...notte e mattino piogge e rovesci bagneranno l'Emilia con fenomeni più abbondanti sulle aree ......e il nostro Nord resteranno sotto spifferi più instabili con qualche acquazzonevenerdì e sabato. In seguito l'alito caldo del Cammello, così viene anche definito simpaticamente l'... Tra anticiclone e caldo record tornano le piogge: ecco dove L' ottobrata prosegue sull'Italia, stretta nella morsa dell'anticiclone africano, ma quanto durerà Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo durerà probabilmente almeno fino all' ultimo weekend di ottob ...3' di lettura 20/10/2022 - (Adnkronos) - Ancora caldo sull'Italia, con una 'nuova estate' fino alla fine di ottobre per l'anticiclone africano Scipione. Il livello del mare a livello globale, avverte ...