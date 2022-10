Presentazione Libro Bianco Unioncamere Campania su Priorità Infrastrutturali

Formiche.net

A partire dalla, il 24 ottobre, del' Piccole donne investono ' di Laura Tardino , manager di lungo corso nel panorama finanziario, per seguire con un incontro , a metà novembre ...Un appuntamento che si inserisce nel calendario delle presentazioni istituzionali del, che ha aperto all'Aquila, il 5 luglio scorso, i festeggiamenti per il Cinquecentenario della nascita della ... Enrico Mattei e l'intelligence. La presentazione del libro di Mario Caligiuri GIULIANOVA – Il rap, Piotta e Tortoreto: come si è creato il legame tra un protagonista della musica italiana e l’Abruzzo Lo racconterà di persona Tommaso “Piotta” Zanello, sabato 22 ottobre, ...TORTORETO – A Tortoreto l’evento dell’associazione degli ex alunni del liceo scientifico Marie Curie di Giulianova, sabato 22 ottobre alle 18 presso lo Chalet Sayonara: durante la ...