Lizz Truss lascia | cosa accade adesso nel Regno Unito

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Downing Street is falling down, too. Dopo solo 45 giorni di governo Lizrinuncia alla guida del, contribuendo ad ingigantire la tempesta che sta soffiando su Londra e sui Conservatori in unche appare sempre più sul viale del tramonto. Prima di lei, il record era stato di George Cunning (1770-1827), InsideOver.

Prima di lei, il record era stato di George Cunning (1770 - 1827), [...] Continua a leggere The postlascia: cosa accade adesso nel Regno Unito appeared first on ...... in linea con le altre borse europee nella prima mattinata ha registrato un guadagno dello 0,18% che a seguito dell'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Lize la caduta del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Liz Truss, l’inquilina rimasta meno tempo al numero 10 di Downing street, di sempre: 45 giorni appena. Peggio di George Canning (119 giorni nel 1827). Dopo esser stata anche il primo, primo ministro ...