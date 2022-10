Lazio tra Camorra e ?ndrangheta | la spartizione del territorio Latina | Frosinone | Viterbo e Rieti | i fortini dei clan

ilmessaggero.it

Dal 1995 al 2005 e stato consigliere regionale del. Eletto deputato con Alleanza Nazionale per la prima volta nel 2005, e stato rieletto nel 2006 e nel 2008 con il PdL. Nel 2012 e statoi ......creando un'occasione per rafforzare il dialogole sponde del Mediterraneo e offrire proposte e soluzioni. 'L'economia del mare rappresenta un'opportunità preziosa per la nostra regione. Nel... Lazio tra Camorra e ‘ndrangheta, la spartizione del territorio. Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti: i fortini Scioperi 21 ottobre aerei, treni e mezzi pubblici. Ecco i dettagli. E un promemoria sui diritti dei viaggiatori per sopravvivere al venerdì nero ...Dopo una stagione passata in gran parte ai box per problemi fisici, l'attaccante biancoceleste ha iniziato positivamente la nuova annata con due gol già a referto ...