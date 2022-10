La dolcezza intima e inebriante dei profumi allo zafferano dell’autunno 2022

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Loè una spezia preziosa. Dal fiore del crocus sativus, da cui si estrae, si possono, infatti, ricavare solo 3 stemmi: per ottenere un chilo di, infatti, occorrono circa duecentomila fiori. Una rarità che lo rende la spezia più costosa del mondo. Ricercatissimo a tavola, i suoi piccoli pistilli rossi sono da sempre apprezzati anche per il loro profumo unico. Già in epoca romana, infatti, loveniva disciolto in acqua per profumare i templi, ma era anche la nota preferita dei talami nuziali dei Patrizi. Nell’Antico Egitto, invece, loveniva miscelato a spezie e fiori all’interno di coni di cera in occasione delle celebrazioni che, sciolti con il calore, profumavano viso e capelli. Getty Oggi, loè la nota protagonista dell’autunno. ...

