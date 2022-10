Giorgia Meloni | «Chi non condivide l' atlantismo è fuori dal governo | anche a costo di non farlo»

Cambia il governo, ma le aspettative sul mondo delle pensioni non cambiano . Se Matteo Salvini si aspetta Quota 41 per tutti,sarebbe più favorevole per un' Opzione Uomo . Il nuovo esecutivo si deve ancora insediare e le consultazioni devono ancora entrare nel vivo. Nel frattempoe Salvini iniziano già ...La proposta che noi abbiamo fatto è: nel momento in cui verrà alle Camere,dovrà chiarire, perché non è che adesso scopriamo che Berlusconi e Salvini sono filo putiniani. Lo erano ...Pronti, via. Sembra l’altro ieri e invece è passato quasi un mese dalle elezioni del 25 settembre che hanno incoronato Giorgia Meloni premier “in pectore” del Belpaese. Tre settimane complicate, per ..."Se introduciamo un elemento di ambiguità profonda sulla collocazione internazionale rischiamo di indebolire un esecutivo che sta per nascere e il ruolo stesso della nostra Nazione. (ANSA) ...