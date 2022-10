Galliani | ' Milan - Monza? Farò fatica a entrare nello spogliatoio giusto'

Adriano, ai microfoni di Sportmediaset, ha presentato l'attesissima partita- Monza , quella che lui stesso e Silvio Berlusconi hanno cerchiato in rosso (anzi, in rossonero) sul ...Irrati © LaPresseOcchi anche sulla trasferta dell'Inter a Firenze, mentre ilospiterà il Monza del duo- Berlusconi proprio a San Siro in una gara ricca di fascino ed emozioni. Alle 18 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Per 31 anni amministratore delegato dei rossoneri, oggi il "Condor" occupa lo stesso ruolo nel Monza di Silvio Berlusconi: "Sto facendo yoga mentale per presentarmi calmo alla partita" ...