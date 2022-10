Fiumicino | il Comune paga lo stipendio di settembre dei dipendenti TPL

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Alla fine, è stato ildia saldare gli stipendi deiTPL per il mese di2022. O meglio, ha saldato di nuovo le bustedei tanti lavoratori interessati dalla faccenda. Perché l’Amministrazione del sindaco Esterino Montino, aveva già dovuto mettersi mano al portafoglio per non lasciare i lavoratori senza, considerate le difficoltà finanziare in cui sta navigando la ditta Trotta Bus Services S.p.A., adibita proprio al trasporto pubblico sul territorio fiumicinese. In merito, l’Assessore ai Trasporti del, Paolo Calicchio, ha riferito: “A seguito del perdurare di alcune difficoltà evidenti della ditta Trotta Bus Services S.p.A., in accordo con la società, l’amministrazione ha provveduto a versare gli stipendi ai ...

