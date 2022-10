Covid | Gimbe | aumentano decessi +38% | ricoveri +11% e intensive +13%

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Nell'ultima settimana, a fronte di un calo dei nuovi contagi da-19 in Italia, pari al 6,2%, si registra un consistente aumento, pari al 38,4%, deirispetto alla settimana precedente, così come icon sintomi nei reparti di area medica (+11,7%) e nelle terapie(+13,4%). In aumento anche i casi attualmente positivi (+4,3%) e le persone in isolamento domiciliare (+4,2%). E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione, riferito al periodo 12-18 ottobre. Si conferma, dunque, l'aumento deidopo l'inversione di tendenza della settimana precedente: 544 negli ultimi 7 giorni (di cui 56 riferiti a periodi precedenti), con una media di 78 al giorno rispetto ai 56 della settimana precedente. "Sul ...

Dopo settimane di aumento tra il 12 e il 18 ottobre i nuovi casiin Umbria sono diminuito dell'11,3 per cento rispetto alla settimana precedente, mentre il 13 ...fondazione indipendente...Attualmente positive 15.020 persone, delle quali 148 in area non critica e sei in terapia intensiva. Copertura con quarta dose al di sotto della media nazionale ...Il prof. Fabrizio Pregliasco, dalle pagine di FanPage fa alzare la guardia verso i nuovi contagi da Covid e la prevenzione prevenzione per non contagiarsi. In merito, il noto medico ha detto: "Insiste ...