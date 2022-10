(Di giovedì 20 ottobre 2022) Scenari Immobiliari: gli investimenti convergono verso aree dove valori e rendimenti tengono In tutto il Paese progetti e sviluppi viaggiano a rilento anche per i pesanti rincari delle materie prime

Il Sole 24 ORE

Sempre secondo le rilevazioni di Scenari, a Roma oltre la metà deiaperti dieci anni fa è ancora incompiuta. Nella Capitale, nel 2012, il numero dei grandi progetti era di 64 (pari a 6,8 ...Elementi che aumentano esponenzialmente ilnel mondo del lavoro attuale. Soprattutto in edilizia dove si registra la moltiplicazione deilegati al 110%, ma la tendenza al rialzo è in ... Cantieri a rischio, ma in centro Roma e Milano attirano capitali I primi cittadini di S. Teresa di Riva e S. Alessio scrivono al prefetto. Cantiere chiuso da due anni, collegamento a rischio ...Scenari Immobiliari: gli investimenti convergono verso aree dove valori e rendimenti tengono In tutto il Paese progetti e sviluppi viaggiano a rilento anche per i pesanti rincari delle materie prime ...