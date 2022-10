Buffon | il racconto sconvolgente | Non riuscivo neanche a guidare

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il noto calciatore racconta a cuore aperto la sua depressione e dà preziosi consigli sulla vita. Si definisce una persona che ne ha passate tante e che ha ancora voglia di essere protagonista, sia in campo che fuori. Stiamo parlando di uno dei calciatori più amati dai tifosi: il portiere Gigiche si apre, raccontando la sua depressione e come l’ha superata, dando preziosi consigli sulla vita.-fonte webLa depressionedice che ogni volta che incontra una persona, ama fare un quadro psicologico della stessa, in modo tale da poter capire, a seconda dei colori che vede in quel quadro, cosa sia passato nello stomaco dell’artista. Il portiere dimostra così di dare grande peso alla mente e alla coscienza umana, che lui stesso definisce le cose più belle e importanti in un uomo. Gigi parla della sua ...