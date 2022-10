Il Sole 24 ORE

... le possibilità di lavoro e sviluppo sono immense - conferma il direttore dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili, Andrea- Pensiamo per esempio al: in questo momento ben dodicimila ...... rappresentano una vera e propria task force operativa nell'ambito delper svolgere il ruolo ... Lo ha detto Andrea, direttore dell' Isnec (Istituto Nazionale Esperti Contabili), a margine ... Benetti: PNRR, esperti contabili pilastro per gli enti locali - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lo ha detto a margine del focus "Una professione nuova: l'esperto contabile", promosso nell'ambito del 'Salone Nazionale dello Studente', a Roma ...